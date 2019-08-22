oğlun doktoru dövdükleri anlar güvenlik kamerasında

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sürücü belgesi için sağlık raporu almaya geldikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırarak taşkınlık yaratan baba ve oğlun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 16 Ağustos tarihinde Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla merkeze geldi. O.E. ve G.E. rapor almak için merkezde görevli farklı doktorlara başvurdu. Oğlu G.E.'ye rapor verilirken, kendisinin rapor alamamasına sinirlenen O.E., Bunlar bana nasıl rapor vermedi de oğluma verdi diye bağırmaya başladı. Bağrışmayı duyan merkezde görevli doktor Mehmet Akyol, O.E.'nin yanına gelerek, Beyefendi, burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur. Sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın diye yatıştırmak istedi. Bu arada merkezdekiler durumu polise haber verdi.

Merkezden dışarı çıkan O.E. bir süre sonra tekrar içeri girerek, bağırmaya devam etti. Bu sırada kendilerini tekrar uyaran Mehmet Akyol'a saldıran O.E. ve G.E., doktoru dövdü. Merkeze gelen polis saldırgan baba ve oğluna müdahale ederek, doktoru kurtardı. Gözaltına alınan O.E. ve G.E. polis merkezine götürülürken, doktor Mehmet Akyol ise önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne ardından da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Başında 7 santim açıklık, burnunda da 3 yerinden kırık olduğu belirlenen Mehmet Akyol, burnundan ameliyat edildi. Doktor Akyol'un tedavisinin devam ettiği belirtilirken, saldırganlar ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan doktor Mehmet Akyol'un baba- oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

O.E. ve G.E.'nin doktor Mehmet Akyol'u darp ettiği anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde baba ve oğlunun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'a merdivende saldırdığı anlar yer aldı.