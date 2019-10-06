Son Dakika Haberleri: Oğluna borcu için kefil olan kadın tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Oğluna borcu için kefil olan kadın tutuklandı

34 dakika önce

Ankara'da kefil olduğu oğlunun borcu ödenmediği için yakalama kararı çıkarılan 60 yaşındaki kadın, Antalya'daki yol kontrolünde gözaltına alınarak tutuklandı.

Oğluna borcu için kefil olan kadın tutuklandı, System.String[]

Ankara'da kefil olduğu oğlunun borcu ödenmediği için yakalama kararı çıkarılan 60 yaşındaki kadın, Antalya'daki yol kontrolünde gözaltına alınarak tutuklandı.

Ankara'da oğluna borcu için kefil olarak ödeme taahhütnamesi imzalayan ancak taahhütler yerine getirilmediği gerekçesiyle İcra Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan Münevver K, Manavgat ilçesindeki yol kontrol noktasında gözaltına alındı.

Jandarma İlçe Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, 90 günlük "tazyik hapsi" kararıyla Alanya Cezaevine gönderildi.

Münevver K'nin, ifadesinde oğluna kefil olarak ödeme taahhütnamesi imzaladığını ancak yaklaşık 8 bin 300 lira tutarındaki borcu ekonomik sıkıntı nedeniyle ödeyemediklerini, daha önce de gözaltına alındığını ve kendisine borcun ödenmesi için 10 gün süre verildiğini söylediği, "Borcun oğlum tarafından ödendiğini sanıyordum. Bana öyle söylemişti, çok şaşkınım." dediği, Manavgat'a akraba ziyareti için geldiğini belirttiği öğrenildi.

Manavgat, Antalya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş açıkladı: Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykeli yapılacak
Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:42:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğluna borcu için kefil olan kadın tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]