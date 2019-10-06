Oğluna borcu için kefil olan kadın tutuklandı

Ankara'da kefil olduğu oğlunun borcu ödenmediği için yakalama kararı çıkarılan 60 yaşındaki kadın, Antalya'daki yol kontrolünde gözaltına alınarak tutuklandı.

Ankara'da oğluna borcu için kefil olarak ödeme taahhütnamesi imzalayan ancak taahhütler yerine getirilmediği gerekçesiyle İcra Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan Münevver K, Manavgat ilçesindeki yol kontrol noktasında gözaltına alındı.

Jandarma İlçe Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, 90 günlük "tazyik hapsi" kararıyla Alanya Cezaevine gönderildi.

Münevver K'nin, ifadesinde oğluna kefil olarak ödeme taahhütnamesi imzaladığını ancak yaklaşık 8 bin 300 lira tutarındaki borcu ekonomik sıkıntı nedeniyle ödeyemediklerini, daha önce de gözaltına alındığını ve kendisine borcun ödenmesi için 10 gün süre verildiğini söylediği, "Borcun oğlum tarafından ödendiğini sanıyordum. Bana öyle söylemişti, çok şaşkınım." dediği, Manavgat'a akraba ziyareti için geldiğini belirttiği öğrenildi.