Son Dakika Haberleri: Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi (2)

Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi (2)

1 saat önce

BABA GÖZALTINA ALINDIPınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye gelirken 10 yaşındaki oğlu Efe D.'ye 38 ABL 566 plakalı hafif ticari aracı kullandıran baba Hidayet D. Talas ilçesinde yakalandı.

Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi (2), System.String[]
BABA GÖZALTINA ALINDI

Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye gelirken 10 yaşındaki oğlu Efe D.'ye 38 ABL 566 plakalı hafif ticari aracı kullandıran baba Hidayet D. Talas ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan baba Hidayet D'nin verdiği ilk ifadede oğluna araba kullanmayı öğretmek istediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Hidayet D.'nin telefonla çekilen kamera görüntülerine rağmen, aracı köyde topraklı yolda kullandırdığını iddia ettiği belirtildi. Baba Hidayet D.'ye 'Belgesiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 8 TL para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Talas, EFE, Kayseri, Güncel
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