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Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu - Son Dakika

Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu

25.09.2021 10:41

Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu Dolandırıcılık mağduru baba Halil Saraç: "Maalesef canımız yandı, dolandırıldık" "Sosyal medyadaki kredi vaadine kanarak 870 TL dolandırıldım" Eskişehir'de oğluna işitme cihazı alabilmek için paraya ihtiyacı olan...

Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu

Dolandırıcılık mağduru baba Halil Saraç:

"Maalesef canımız yandı, dolandırıldık"

"Sosyal medyadaki kredi vaadine kanarak 870 TL dolandırıldım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de oğluna işitme cihazı alabilmek için paraya ihtiyacı olan baba, bankalardan geri dönüş alamayınca ihtiyaç kredisi vaat eden sosyal medya dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Halil Saçar, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir dolandırıcılık olayında mağdur oldu. Doğuştan işitme engelli oğlunun işitme cihazı arızalanan baba, bu cihazın masraflarını karşılayabilmek adına bankalara kredi başvurusunda bulundu. Bankalardan geri dönüş alamayan çaresiz baba, sosyal medyada karşılaştığı ve 12 ila 36 ay vadeli kredi vaadini görünce başvuru yaptı. Başvurusuna geri dönüt alabilen Saçar, telefonuna gönderilen mesajdaki kodu karşı tarafla paylaştı. Kodu paylaştıktan sonra telefon faturasına yüklü miktarda borç gelmesiyle dolandırıldığını anlayan mağdur baba, başkalarının da bu tuzağa düşmemesi için herkese çağrıda bulundu.

Oğlunun eğitimi için şehir değiştirdiler

Evliliklerinin 20'inci yılında çocuk sahibi olabilen Saçar ailesi, uzun yıllar sonra dünyaya gelen oğulları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Öyle ki aile, sadece oğullarının eğitimi için İskenderun'dan Eskişehir'e taşınmış. Konuyla ilgili konuşan baba Halil Saçar, "Oğlum maalesef evliliğimizin 20'inci yılında oldu. 49 yaşında baba oldum. Doğuştan işitme engelli olduğu tespit edildi. Bunun akabinde geçen zamanda 3 yıl sonra koklear implant ameliyatı yaptırdık. Diğer kulağını da bir sene sonra koklear implant yaptırdık. Eğitimi için Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM)'i tercih ettik, buraya gelip yerleştik. Buraya geldiğimizde tek kelime bilmiyordu. Allah'a şükürler olsun, okulumuzun, hocalarımızın ve çevremizin sayesinde konuşmaya başladı. Gayet mutluyuz" dedi.

Çaresiz baba böyle dolandırıldı

Halil Saçar, geçtiğimiz günlerde oğlunun her iki işitme cihazının da aynı anda arızalanmasıyla birlikte birçok masraf yaptıklarını anlattı. Ortaya çıkan yeni arıza ile birlikte bir cihazın tamamen bozulduğunu ve yeni bir cihaz satın alınması gerektiğini öğrenen Saçar, yeterli miktarda parayı bulabilmek adına bankalara başvursa da sonuç alamadı. Bunun üzerine sosyal medyada karşılaştığı bir ilan ile dolandırıcıların tuzağına düşen çaresiz baba Halil Saraç, olanları şöyle anlattı:

"Maalesef canımız yandı. Oğlumuzun iki cihazı aynı anda arızalandı. Oğlumu yanıma alıp Ankara'ya gittim. Pil yuvalarını değiştirdik, kablo kopmuştu, kabloları değiştirdik. 7 bin 600 TL ücret ödemek zorunda kaldık. Devletin karşıladığı sadece her kulak için 300 TL. Akabinde tekrar cihazlarımız arıza yaptı, servise götürdük. Sanırım cihazın bir tanesi ölmüş. Cihazın şu anki maliyeti 30-32 bin TL civarı; bunun 18 bin TL olan kısmını devlet karşılıyor, 12 bin TL olan kısmını ise benim karşılamam gerekiyor. Ama gücümüz yok, alamıyoruz ve o cihaz olmayınca da çocuk agresifleşiyor. Ben bankalardan kredi alamayınca sosyal medyada gezinirken bir reklama denk geldim. 12 ay ila 36 ay vadeli destek kredisi gördüm. Oraya tıkladım. Oradan bana dönüş yaptılar. Dönüş sonrasında 'bir şifre göndereceğiz, bizimle paylaşır mısın' dedi. İncelemeden boş bulunarak 'evet' dedim. O anda telefon kapandı maalesef. Şu anda güncel olarak benden koparılan para 870 TL civarı. Benden şifreyi aldığı an telefonu kapattı. Aradım, 'aradığınız numara kullanılmamaktadır' diyor. Mesaj attım, telefon açık ve mesaj iletildi diyor. Bugün aradım, bu defa telefon çaldı ama bakan yok. Kesilen miktar bir numara üzerine 600 TL gönderilmiş, 200 TL İstanbul Kart'tan harcanmış, 76 TL de işlem masrafı var maalesef. Emniyete gittim, mükemmel ilgi, mükemmel alaka gördüm. Allah devletimize zeval vermesin."

"Sosyal medyada dolanan kredi, destek, hibe gibi hiçbir şeye inanmayın"

Kendisi gibi dolandırıcıların ağına düşmesini istemediği diğer vatandaşlar için çağrıda bulunan mağdur baba Halil Saraç, "Benim bir tek isteğim var. Hiçbir telefon mesajına cevap verilmesin. Sosyal medyada dolanan kredi, destek, hibe gibi hiçbir şeye inanmayın lütfen. Bakın ben mağdur oldum. Ben para ararken dışarıdan bana gelen destek param da gitti. Böylelikle oğlumun bir tarafında cihaz var, diğer tarafında yok. Bu cihaz olmayınca da agresifleşiyoruz. Çaresiziz, ne yapacağız bilemiyorum" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu
Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu
Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu
Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu

Halil Saraç, Türk Lirası, Eskişehir, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluna işitme cihazı almak istedi, kredi çekecekken dolandırıcılara hedef oldu - Son Dakika
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