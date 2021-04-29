DİYARBAKIR - Oğluna kavuşan baba sevincini evlat nöbetindeki ailelerle paylaştı - Son Dakika

Dağa kaçırılan oğluna 6 yıl sonra kavuşan baba Bayram Yetkin, sevincini HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Recep için Muş'tan gelerek HDP İl Başkanlığı binası önündeki Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Bayram Yetkin, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen buluşmada oğluna sarılan Yetkin, daha sonra sevincini paylaşmak ve moral vermek için evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bir araya gelen baba Yetkin, konuşmasında, bu süreçte Muş İl Jandarma Komutanlığının kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, evladıyla kavuşmasında emeği geçenlere dua etti.

Oğluyla kavuşmasında çok heyecanlandığını dile getiren Yetkin, "Evladıma kavuştuğum için çok sevinçliyim. Bu duygu bir şeyle kıyaslanamaz. Yeni çocuğu dünyaya gelen bir insan bu kadar sevinmez. 6 çocuğum dünyaya geldi, bugün sevindiğim kadar sevinmedim. Sanki oğlum öldü ve tekrar dünyaya gelmiş gibi hissediyorum." dedi.

Eylemdeki herkesin evladına kavuşması yönünde temenni de bulunan Yetkin, "Herkese evladı için eyleme katılmasını tavsiye ederim. İnşallah herkes bizim gibi mutlu olur." diye konuştu.

Kızı Songül için eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş da 25'inci ailenin evladına kavuştuğunu belirterek, "Hem çok sevindik, hem çok üzüldük. İnşallah Allah bize de nasip eder. Evladım gelmiş kadar sevindik. Çocukları birer birer onların elinden kurtarana kadar buradan kalkmayacağız." şeklinde konuştu.

Oğlu Yusuf için eyleme katılan Nurettin Ödümlü ise bir çocuğun daha ailesine kavuşmasına çok sevindiklerini aktardı.

Oğlu Yusuf'a teslim olması yönünde çağrıda bulunan Ödümlü, "İnşallah bütün çocuklar gelecek ve bu iş bitecek. Umudumuz var, inşallah çocuklarımız bizi görür. Bütün anne ve babalar acı çekiyor." ifadelerini kullandı.