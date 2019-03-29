Oğluna Kitabı Sevdirmek İçin 1 Yılda 219 Hikaye Kitabı Okudu

MANİSA'da 6 yaşındaki oğlu Barış'a kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Melek Kahraman (36), 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu.

MANİSA'da 6 yaşındaki oğlu Barış'a kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Melek Kahraman (36), 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu.



Sarıgöl'de oturan Melek Kahraman, Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokulu'na giden oğlu Barış'a kitap sevgisi kazandırmak için geçen yıl Kütüphane Haftası'nda etkinlik başlattı. Kahraman, Barış ile birlikte geçen yıldan itibaren düzenli olarak Sarıgöl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek oğluna 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu. Melek Kahraman, "Çocuklar, evde anne babaların kitap veya gazete okuduklarını gördüğünde okuma alışkanlığı kazanmakta. Ben 1 yılda 219 çocuk kitabı okudum. Oğlum da dinledi. Çok yararını gördüm. Artık sürekli kütüphaneye gitmeyi istiyor" dedi.



Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık, 1 yılda 219 kitap okuyan anne Melek Kahraman ve oğlu Barış Kahraman'a çeşitli hediyeler verdi. - Manisa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor

İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti

Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı