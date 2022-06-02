Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

02.06.2022 13:49
Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

Kilimli ilçesinde silahla eşi ve gelinini yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kilimli ilçesinde silahla eşi ve gelinini yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık K.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık K.Y. oğlunun kendisini sürekli tehdit etmesi nedeniyle silah taşıdığı yönünde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, zanlı K.Y'ye daha önce de eşine yönelik bıçakla yaralama, tehdit ve kasten yaralama, gelinine yönelik kasten yaralama ve oğluna karşı öldürmeye teşebbüs ile ruhsatsız silah taşımak suçlarından 12 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesini kararlaştırdı.

Karadon Mahallesi'nde geçen yıl silahla eşi S.Y. ve gelini E.Y'yi yaralayan K.Y. tutuklanmıştı.

Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası
Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

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Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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