Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

Kilimli ilçesinde silahla eşi ve gelinini yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık K.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık K.Y. oğlunun kendisini sürekli tehdit etmesi nedeniyle silah taşıdığı yönünde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, zanlı K.Y'ye daha önce de eşine yönelik bıçakla yaralama, tehdit ve kasten yaralama, gelinine yönelik kasten yaralama ve oğluna karşı öldürmeye teşebbüs ile ruhsatsız silah taşımak suçlarından 12 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesini kararlaştırdı.

Karadon Mahallesi'nde geçen yıl silahla eşi S.Y. ve gelini E.Y'yi yaralayan K.Y. tutuklanmıştı.