Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika
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Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis

02.06.2022 12:58

Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis Zonguldak'ta oğluyla tartıştıktan sonra eşi ve gelinini silahla yaralayan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis

ZONGULDAK - Zonguldak'ta oğluyla tartıştıktan sonra eşi ve gelinini silahla yaralayan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk hali göz önünde bulundurularak adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İddialara göre olay geçen yıl Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde yaşandı.

Baba Kemalettin Y. ile oğlu Doğancan arasında başlayan karşılıklı tartışmanın büyümesi üzerine baba Kemalettin oğluna kızarak evden ayrıldı. Baba Kemalettin Y. Ertesi sabah 9.30 sıralarında eve geldi. İddiaya göre önce evin kapı kilidine ateş eden Kemalettin Y. mutfağa sığınan ailesine, kapıdan kurşun yağdırdı. Üç el sokak kapısına ve beş el mutfak kapısına açılan ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Kemal Y.'nin eşi Sibel Y.'nin bacağına, gelini Elif Y.'nin ise göğsüne isabet etti.

Hastaneye kaldırılan kayınvalide ve gelini tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası tutuklanan baba Kemalettin Y., 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"Kaza neticesi oldu, oğlum beni tehdit ediyordu"

Tutuklu sanık Kemalettin Y. SEGBİS ile katıldığı duruşmada, eşini sevdiğini yaşananların kaza neticesinde olduğunu söyledi. Sanık, "Ben ifademde söyledim. Eşimi ilk günkü gibi seviyorsam hala seviyorum. Ben eşime kasten bir şey yapmadım. Bir kaza neticesinde oldu. Ben kimseye silah çekmedim. Oğlumu ise tehdit etmedim. Ben belimdeki silahımı çıkartmadım Olay büyümesin diye çıktım. Oğlum beni zaten tehdit ediyordu bu ilk olay değil. Benim evimde kırılmadık bir şey kalmadı. Ben hiçbir şey anlatmıyorum kimse mağdur olmasın diye. O küfürleri işitince alkolün de etkisiyle eve gittim. İlk sokak kapısına ateş ettim. Öldürme bir kastım olsaydı ben o kapıyı zaten kırardım. Çok pişmanım tahliyemi talep ediyorum. Ben eşimi alıp Alanya'ya gideceğim. Eşime aileme çok düşkün bir insanim. Beni araştırabilirsiniz" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın oğluna, eşine ve gelinine karşı işlediği suçlar nedeniyle 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verildi.

Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğluna kızıp eşini ve gelinini silahla yaralayan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika


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