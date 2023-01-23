Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

23.01.2023 14:39

Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 11'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce misafirliğe gittiği oğlunun 11'inci katındaki evinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

11'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce misafirliğe gittiği oğlunun 11'inci katındaki evinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seçkin sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binada meydana gelen olayda Arife O.; 2 gün önce misafirliğe geldiği öğrenilen oğlunun evinin penceresinden düştü. 11'inci kattan beton zemine çakılan kadını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Arife O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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