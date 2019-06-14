Son Dakika Haberleri: Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları
Son Dakika Güncel Haber

Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları

4 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı.

Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı. Oğluna aracın çarptığını gören annesi, uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, saat 11.30 sıralarında, 52 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ile parkta oynayan İranlı Ahoora Famauri'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Tufan Yılmaz'ın kullandığı 03 BC 785 plakalı posta dağıtım aracı çarptı. Kazada ayaklarından yaralanan Famauri'ye ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibince olay yerinde yapıldı. Müdahale sırasında oğluna sarılan ve kaza anına da şahit olan anne, uzun süre ağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahoora Famauri'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaza sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü Tufan Yılmaz, serbest bırakıldı.

- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
11, iran, kaza, afyonkarahisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni! Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 20:52:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]