Oğluna posta dağıtım aracı çarpan annenin gözyaşları
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AFYONKARAHİSAR'da, yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'da, yolun karşısına geçmek isteyen İran
uyruklu Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı. Oğluna aracın çarptığını gören annesi, uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, saat 11.30 sıralarında, 52 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ile parkta oynayan İranlı Ahoora Famauri'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Tufan Yılmaz'ın kullandığı 03 BC 785 plakalı posta dağıtım aracı çarptı. Kazada ayaklarından yaralanan Famauri'ye ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibince olay yerinde yapıldı. Müdahale sırasında oğluna sarılan ve kaza anına da şahit olan anne, uzun süre ağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan Ahoora Famauri'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaza sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü Tufan Yılmaz, serbest bırakıldı.
- Afyonkarahisar
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