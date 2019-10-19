Son Dakika Haberleri: Oğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Oğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Oğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Oğluna su atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi  K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında  H.E., evlerinin önünden geçen K.A.'yı babası Ali E.'ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü. Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi. Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.'nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.'nin cezalandırılmasını istedi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:27 Kaynak: DHA
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