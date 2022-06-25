Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi - Son Dakika
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Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi

25.06.2022 14:17

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oğluna süt almak için yolun karşısına geçmek isteyen 51 yaşındaki Şakir Biçer, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza yerinde eşinin aradığı telefonunu ise kimse açamadı.

Dün saat 23.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi. Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti.

Oğluna süt alıp dönerken, kazada öldü; eşi arayınca kimse açamadı

ŞARAMPOLE SAVRULDU

Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Oğluna süt alıp dönerken, kazada öldü; eşi arayınca kimse açamadı

ÇALAN TELEFONU KİMSE AÇAMADI

Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi. Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı.

Oğluna süt alıp dönerken, kazada öldü; eşi arayınca kimse açamadı

ACI HABERİ OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI VERDİ

Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi - Son Dakika

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