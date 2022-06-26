Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

24 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi. Daha sonra Biçer, oğluna süt almak için yolun diğer tarafındaki markete gitti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISI ULAŞAMAYINCA TELEFONLA ARADI

Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı. Biçer'in eşi ulaşamayınca da tanıdıkları arayarak durumu bildirdi. Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Şakir Biçer'in cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı. Şakir Biçer'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.