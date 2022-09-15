Oğluna top atılan babanın gözü döndü! Küçük çocuğu dövdüğü anlar kameralarda - Son Dakika
Üye Girişi

Oğluna top atılan babanın gözü döndü! Küçük çocuğu dövdüğü anlar kameralarda

15.09.2022 09:36

Malatya'da Mehmet A., oğlu Selim Batu A.'nın karnına top attığını öne sürdüğü arkadaşı Ömer Faruk E.'yi tekme- tokat dövdü. Güvenlik kamerasına kaydedilen olayın ardından Ömer E.'nin ailesi, karakola giderek şikayetçi oldu.

Malatya'da Selim Batu A. ile arkadaşı Ömer Faruk E., sitenin bahçesinde top oynamaya başladı. Bu sırada Ömer Faruk E.'nin attığı top, Selim Batu'nun karnına çarptı. Selim Batu A. ağlamaya başladı. Oğlunun ağladığı gören Mehmet A., sahaya girerek, Ömer Faruk E.yi tekme-tokat dövdü. Sitede oturanlar araya girerek Mehmet A.'yı uzaklaştırdı. Ömer Faruk E.'in ailesi, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

"ÇOCUĞU TEKMELİYOR"

Ömer Faruk E.'nin babası Salih E., oğlunun yediği dayak sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve okula dahi gitmek istemediğini belirterek, "Site sakinlerinden Mehmet A.'nın çocuğuyla top oynarken, top Mehmet A.'nın çocuğuna değiyor. Evi zaten sahaya bakıyor. Ağza alınmayacak kelimelerle küfür ediyor, koşarak geliyor ve uçak tekme ile tekmeliyor, altına alıyor. Burada sitede görevli arkadaşımız koşarak elinden alıyor. İlk aşamada beni arıyor ve 'Salih Bey böyle bir olay oldu, kızdım' falan dedi. Ben de inandım, sabah kameraya baktığımda farklı gördüm. Hastaneye götürdüm, hastaneden rapor aldık, kafada şişlikler vardı. Oradan çocuk şubeye gittik, ifadesini aldılar bizim çocuğun.

"OKULA ZOR GÖNDERİYORUM"

Ondan sonra karakola giderek şikayetçi olduk. 3-4 gündür çocuğun burnu kanıyor, çocuk panik oldu aşağıya da inmek istemiyor. Okula da 2 gündür ben zor gönderiyorum. Site sakinlerinin çocukları da zaten bu kişiden korkuyor. Kişinin biraz dengesiz hareketleri falan var. Bugün de sosyal hizmetlere bilgi verdim, yaşı küçük olduğu için. Bilirkişi raporunun görüntüleri de var. Sosyal hizmetler, takip edeceklerini ilettiler. Bu arkadaşa bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

SİTE GÖREVLİSİ: GÜÇLÜKLE AYIRDIM

Site görevlisi Levent Ünlüer ise olayı görünce koşarak gidip Ömer Faruk'u kurtardığını ifade ederek, "Mehmet A.'nın koşarak geldiğini gördüm. Bir de bağırtı sesi olunca ben de peşinden koştum. Mehmet A.'nın saha içerisine girerek Ömer Faruk'a vurduğunu gördüm. Çocuğu havaya kaldırırken, ben Mehmet A.'yı tuttum ve 'ayıptır ağabey yapma' diyerek ayırdım. Kendilerini buradan çıkarttım" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak
Kaynak: DHA

Bostanbaşı, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğluna top atılan babanın gözü döndü! Küçük çocuğu dövdüğü anlar kameralarda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:16 Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek
11:07 Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 991 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:52 Düzce'de takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yaptı
10:53 MasterChef'te gergin anlar! Oyunu kaybeden yarışmacının sözleri şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:18 Adana'da sosyal konut umudu! Vatandaş 6 bin 356 daire için uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Oğluna top atılan babanın gözü döndü! Küçük çocuğu dövdüğü anlar kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement