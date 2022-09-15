OĞLUNA TOP ATAN ÇOCUĞU DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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OĞLUNA TOP ATAN ÇOCUĞU DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

15.09.2022 10:21

MALATYA'da Mehmet A., oğlu Selim Batu A.'nın (10) karnına top attığı iddiasıyla arkadaşı Ömer Faruk E.?yi (13) tekme- tokat dövdü.

MALATYA'da Mehmet A., oğlu Selim Batu A.'nın (10) karnına top attığı iddiasıyla arkadaşı Ömer Faruk E.?yi (13) tekme- tokat dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Ömer E.?nin ailesi, karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay, 5 Eylül günü öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Batu A. ile arkadaşı Ömer Faruk E., sitenin bahçesinde top oynamaya başladı. Bu sırada Ömer Faruk E.?nin attığı top, Selim Batu'nun karnına çarptı. Selim Batu A. ağlamaya başladı. Oğlunun ağladığı gören Mehmet A., sahaya girerek, Ömer Faruk E.yi tekme-tokat dövdü. Sitede oturanlar araya girerek Mehmet A.?yı uzaklaştırdı. Ömer Faruk E.?in ailesi, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

'ÇOCUĞU TEKMELİYOR'

Ömer Faruk E.'nin babası Salih E., oğlunun yediği dayak sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve okula dahi gitmek istemediğini belirterek, "Site sakinlerinden Mehmet A.'nın çocuğuyla top oynarken, top Mehmet A.'nın çocuğuna değiyor. Evi zaten sahaya bakıyor. Ağza alınmayacak kelimelerle küfür ediyor, koşarak geliyor ve uçak tekme ile tekmeliyor, altına alıyor. Burada sitede görevli arkadaşımız koşarak elinden alıyor. İlk aşamada beni arıyor ve 'Salih Bey böyle bir olay oldu, kızdım' falan dedi. Ben de inandım, sabah kameraya baktığımda farklı gördüm. Hastaneye götürdüm, hastaneden rapor aldık, kafada şişlikler vardı. Oradan çocuk şubeye gittik, ifadesini aldılar bizim çocuğun. Ondan sonra karakola giderek şikayetçi olduk. 3-4 gündü çocuğun burnu kanıyor, çocuk panik oldu aşağıya da inmek istemiyor. Okula da 2 gündür ben zor gönderiyorum. Site sakinlerinin çocukları da zaten bu kişiden korkuyor. Kişinin biraz dengesiz hareketleri falan var. Bugün de sosyal hizmetlere bilgi verdim, yaşı küçük olduğu için. Bilirkişi raporunun görüntüleri de var. Sosyal hizmetler, takip edeceklerini ilettiler. Bu arkadaşa bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

SİTE GÖREVLİSİ: GÜÇLÜKLE AYIRDIM

Site görevlisi Levent Ünlüer ise olayı görünce koşarak gidip Ömer Faruk'u kurtardığını ifade ederek, "Mehmet A.'nın koşarak geldiğini gördüm. Bir de bağırtı sesi olunca ben de peşinden koştum. Mehmet A.'nın saha içerisine girerek Ömer Faruk'a vurduğunu gördüm. Çocuğu havaya kaldırırken, ben Mehmet A.'yı tuttum ve 'ayıptır ağabey yapma' diyerek ayırdım. Kendilerini buradan çıkarttım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Bostanbaşı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OĞLUNA TOP ATAN ÇOCUĞU DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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