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Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti - Son Dakika

Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti

23.09.2021 07:58

İstanbul Çekmeköy'de bir şahıs, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu baba bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay sonucu 1 kişi de tornavidayla yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi, Ilgaz Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen Recep F.'yi uyarmak için evine giden Serdar Bayır (36) ile Recep F. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FENALAŞAN BABA KURTARILAMADI

Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayda bir kişi tornavida ile yaralanırken, hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi olay yerindeki TOMA yaparken, anons üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evlerde çıkan yangının sebebi araştırılırken polis ekiplerinin sokak üzerindeki önlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti - Son Dakika


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