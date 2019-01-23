Son Dakika Haberleri: Oğluna Uyuşturucu Taşıtan Baba Tutuklandı

Oğluna Uyuşturucu Taşıtan Baba Tutuklandı

15 dakika önce

Van'da polisin yolcu minibüslerinde yaptığı uygulama esnasında 15 yaşındaki Y.K.'nin üzerinde 28,80 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Oğluna Uyuşturucu Taşıtan Baba Tutuklandı, System.String[]
Van'da polisin yolcu minibüslerinde yaptığı uygulama esnasında 15 yaşındaki Y.K.'nin üzerinde 28,80 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Y.K. ifadesinde uyuşturucunun babasına ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan baba V.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde yolcu minibüslerinde rutin uygulamalarından birini gerçekleştiriyordu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri Y.K.'yi araçtan indirerek kaba üst araması gerçekleştirdi. Üzerinde 28,80 gram Afyon sakızı çıkan Y.K. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Y.K. ifadesinde uyuşturucunun babası V.K.'ye ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan baba V.K. ise, tutuklanarak cezaevine konulurken, Y.K. serbest bırakıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

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