Son Dakika Haberleri: Oğlundan 3 Saat Sonra Hayatını Kaybetti

Oğlundan 3 Saat Sonra Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlunun acısına dayanamayan yaşlı kadın, evladından 3 saat sonra yaşamını yitirdi.

Oğlundan 3 Saat Sonra Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlunun acısına dayanamayan yaşlı kadın, evladından 3 saat sonra yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Reşat Kalaycı, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Kalaycı'nın 89 yaşındaki annesi Ayşe Kalaycı da aniden fenalaştı. Evlat acısına dayanamayan yaşlı kadın, oğlunun ölümünden 3 saat sonra kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Anne ile oğul, Ortaköy Çarşı Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kalaycı'nın yakınları, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayşe annemizin yaşlı kalbi evlat acısına dayanamamış. Anne ile evladının 3 saat arayla ölümü hepimizi üzdü. Kalaycı ailesine ve Ortaköy'e başsağlığı diliyorum. Merhumların mekanı cennet olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:29 Kaynak: AA

Çal, Ortaköy, Denizli, Güncel
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