Oğlundan haber alamadığı için evine giden anne dehşeti yaşadı! Genç adamı asılı halde buldu - Son Dakika

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali I'den haber alamayan anne Hatice I, saat 17.00 sıralarında, oğlunun aynı bahçe içerisindeki evine gitti.

ANNE, OĞLUNU ASILI HALDE BULDU

Açık olan kapıdan giren Hatice I, oğlunun evin aydınlatma boşluğunda iple asılı cesedi ile karşılaştı. Hatice I, komşularının da yardımıyla durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali I'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Ali I'nın cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.