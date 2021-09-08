Oğlundan şiddet gördüklerini iddia eden kadın, geliniyle yetkililerden yardım istedi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek, gelinini de yanına alıp yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın kaidesine gelini H.S. (32) ile çıkan A.S. (60), oğlu S.S'nin kendisini ve gelinini dövdüğünü öne sürdü.

Üç çocuk babası S.S'nin tedavi merkezine götürülmesini talep eden kadınlar, aksi takdirde ellerindeki bıçaklarla kendilerine zarar vereceklerini ifade etti.

Daha sonra gelin H.S, Edremit Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. S.S. için tedavi sözü verilmesinin ardından kaideden inen kadınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

A.S'nin kız kardeşi B.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni S.S'nin özellikle son 3 aydır ailedeki herkese şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Korkuyla yaşıyoruz. Ablamın istediği tek şey, çocuğunu yatırsınlar, tedavi görsün." dedi.