Oğlundan sonra babanın da cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Oğlundan sonra babanın da cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedinin ardından babanın da cenazesine ulaşıldı.

Oğlundan sonra babanın da cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedinin ardından babanın da cenazesine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Necip Ahmet Şireki (43), oğlu Beşar Şireki'yi de (12), yanına alıp balık tutmak için gittikleri Aksu Çayı'nda boğularak hayatını kaybetmişti. İtfaiye, polis dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, Beşar Şireki'nin cesedine dün bulunurken baba Necip Ahmet Şireki'nin cansız bedenine bugün ulaşıldı. Baba ve oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kahramanmaraş, Pazarcık, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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