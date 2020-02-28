Son Dakika › Güncel › Oğlundan sonra babanın da cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Oğlundan sonra babanın da cansız bedenine ulaşıldı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedinin ardından babanın da cenazesine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedinin ardından babanın da cenazesine ulaşıldı.
Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Necip Ahmet Şireki (43), oğlu Beşar Şireki'yi de (12), yanına alıp balık tutmak için gittikleri Aksu Çayı'nda boğularak hayatını kaybetmişti. İtfaiye, polis dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, Beşar Şireki'nin cesedine dün bulunurken baba Necip Ahmet Şireki'nin cansız bedenine bugün ulaşıldı. Baba ve oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
(İHA)
Son Dakika Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, askerimize destek olmak için İdlib'e gitti ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu