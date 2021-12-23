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'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika

'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada

23.12.2021 21:45

'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı.

'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada

IĞDIR Iğdır Devlet Hastanesinde 'oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı bir hastanın cep telefonunu çaldı. Hastaneden telefonla kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesinde yaşlı ve yatalak bir hastayı gözüne kestiren bir kişi, telefonunu çalmak için kendince bir plan yaptı. Şahıs, yaşlı hastaya yardım ederek tekerlekli sandalyeye oturttu. İ.S. isimli şahıs, daha sonra hastayı diyaliz bölümüne kadar götürüp yatağına bıraktı. İ.S., hastane kantininden su alarak yaşlı hastaya verip hastanın güvenini kazandıktan sonra hastaya, "Telefonunu ver, oğlunu arayıp ne zaman gelecek sorayım" dedi. Telefonu alıp kaçmaya başlayan İ.S., daha sonra diyaliz bölümünden çıkarak hızla uzaklaştı.

Olayın emniyete bildirilmesi üzerine Iğdır Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hastane hırsızı, güvenlik kamerası ve KGYS'ler tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmayla, olayın şüphelisi maskeli olmasına rağmen hastane içindeki ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Şüphelinin eşkali ve nerede olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmayla olayın şüphelisi İ.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Telefonunu alan hırsızın yakalandığını öğrenen yaşlı hasta S.Ü., "Başta Iğdır İl Emniyet Müdürü olmak üzere Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini bu titiz ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Herkes dikkatli olsun, bugünlerde kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Tanımadığınız kişilere telefonunuzu vermeyin, güvenmeyin" dedi.

'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada
'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada
'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada
'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği, Hastane, Polis, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Oğlunu arayacağım' diye kandırdığı yaşlı hastanın telefonunu çaldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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