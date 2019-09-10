Son Dakika Haberleri: Oğlunu askere uğurladı, evde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Oğlunu askere uğurladı, evde ölü bulundu

40 dakika önce

ANTALYA'da iki gün önce oğlu Sezer Tavşan'ı askere uğurlayan Ayhan Tavşan (50), eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Oğlunu askere uğurladı, evde ölü bulundu, System.String[]
ANTALYA'da iki gün önce oğlu Sezer Tavşan'ı askere uğurlayan Ayhan Tavşan (50), eşi tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Ayhan Tavşan, geçen pazar günü küçük oğlu Sezer Tavşan'ı eşi ve akrabalarıyla birlikte vatani görevini yapmak üzere Tokat'a uğurladı. Tek başına kalan Ayhan Tavşan, oğlunu birliğine teslim ettikten sonra evine dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tavşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan eşi sinir krizi geçirdi.
Sara hastası olduğu belirtilen Ayhan Tavşan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak
710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Kadıköy'de önüne geleni bıçaklayan sanığa 70 yıl hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlunu askere uğurladı, evde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]