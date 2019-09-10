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Oğlunu askere uğurladıktan sonra evinde ölü bulundu

39 dakika önce

Antalya'da 2 gün önce oğlunu askere uğurlayan baba, oğlunu birliğine teslim ederek evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Oğlunu askere uğurladıktan sonra evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da 2 gün önce oğlunu askere uğurlayan baba, oğlunu birliğine teslim ederek evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.


Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk babası Ayhan Tavşan (50), geçtiğimiz pazar günü küçük oğlunu eşi ve akrabaları ile birlikte vatani görevini yapmak üzere Tokat'a uğurladı. Evde tek başına kalan Ayhan Tavşan, bugün oğlunu birliğine teslim ettikten sonra evine dönen eşi tarafından hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tavşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan eşi ve yakınları fenalık geçirdi.


Sara hastası olduğu öğrenilen Ayhan Tavşan'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
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