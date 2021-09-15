Oğlunu balerine bindirmeyi reddeden görevliyi dövdü! Olay anı saniye saniye kamerada - Son Dakika

İzmit ilçesi Fuar Alanı'nda bulunan lunaparkta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu balerin olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Şahıs daha sonra görevliyi darbetmeye başladı. Olayı gören diğer görevliler ve vatandaşlar araya girerek şahısları ayırdı. Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.