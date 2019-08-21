Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIBolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:15 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin Dönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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