Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi (2)

TUTUKLANDI

Bolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin Dönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.