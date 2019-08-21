Son Dakika Haberleri: Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi (2)
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Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIBolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Bolu'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i bıçaklayarak, ağır yaralayan Cihan Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin Dönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Şahin Dönmez, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:15 Kaynak: DHA
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