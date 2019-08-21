Son Dakika Haberleri: Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba tutuklandı
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Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı.

Oğlunu bıçakladığı iddia edilen baba tutuklandı, System.String[]

Bolu'da, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Doğancı köyünde ikamet eden Cihan D. (40) ile oğlu Şahin D. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan D. oğlu Şahin D'yi evin önünde bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Şahin D, kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Şahin D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Cihan D. ise Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda üzerindeki suç aletiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli baba, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:32 Kaynak: AA
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