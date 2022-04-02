Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

02.04.2022 23:29

- Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı Diyarbakır'da bir grup arasında yaşanan tartışma silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü.

- Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup arasında yaşanan tartışma silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce oğlunu bıçaklayan iki kişiye kurşun yağdırdı.

Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Bıçak ve silahla yaralanan üç şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

YORUMLAR
500
FATİH'TE KURŞUN YAĞDIRDI; YANLIŞ KİŞİYİ VURDU FATİH'TE KURŞUN YAĞDIRDI; YANLIŞ KİŞİYİ VURDU Son dakika haberi! Anneye 'evlat' kurşunu: Oğlunun sıktığı 3 kurşunla hayatını kaybetti Son dakika haberi! Anneye 'evlat' kurşunu: Oğlunun sıktığı 3 kurşunla hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 23:51:53. #1.12#
SON DAKİKA: Oğlunun bıçaklandığını gören baba, şahıslara kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement