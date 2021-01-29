Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atladı - Son Dakika

Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atladı

29.01.2021 22:37
Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atladı, System.String[]

Bahçelievler'de üniversite öğrencisi oğluyla kavga ettikten sonra onu bıçaklayan baba penceren aşağı atladı.

Bahçelievler'de üniversite öğrencisi oğluyla kavga ettikten sonra onu bıçaklayan baba penceren aşağı atladı. Penceren atlayan baba yaşamını yitirirken oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gümüş 1 Sokak'ta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, baba A.K. üniversite öğrencisi olan oğlu Ö.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Baba ile oğlu arasındaki sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba A.K. oğlunu bıçak darbeleri ile yaraladıktan sonra 4'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri babasının bıçak darbeleri ile yaralanan Ö.K.'yi ve baba A.K.'yi hastaneye kaldırdı. Balkondan atlayarak intihar eden baba A.K. tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti, oğlunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulunurken, polis ekipleri konunun aydınlatılması için çalışma başlattı.

"TARTIŞMANIN NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Aynı sokakta yaşayan Adem Toker "Aile içini falan bilmeyiz ama pencereden atlamış. Oğlu da yaralıydı, tartışmışlar oğluyla ama nedenini bilmiyoruz. Kendisi de pencereden atlayıp bahçedeki deponun oraya düşmüş. Giderken yaşıyordu ama hastanede öldüğünü duyduk" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bahçelievler, Üniversite, Gümüş, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atladı - Son Dakika


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