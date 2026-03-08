Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü
08.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir baba, oğlunu bıçaklayan kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay önceki gün bir lokantada başladı. Lokanta işletmecisi A.K. ve Ertuğrul Koç arasında çıkan tartışma sonrası Koç, A.K.'nin oğlunu bıçakladı. Oğlunun bıçaklandığını gören A.K., araçta bulunan av tüfeğiyle Koç'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan genç hastaneye kaldırılırken, Koç hayatını kaybetti. Baba A.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir kişi, oğlunu yanında bıçaklayan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, lokanta işletmecisi A.K. ile Ertuğrul Koç (45) arasında bir gün önce lokantada tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesini engelleyen vatandaşlar tarafları ayırdı. İşletmeyi kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve dönen A.K.'nin aracı Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu. Koç, araçtan inen A.K.'nin oğlunu bıçakladı.

ŞÜPHELİ, JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Oğlunun bıçaklandığını gören A.K. ise araçta bulunan av tüfeğini çıkartarak Koç'a ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Ertuğrul Koç'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, Güvenlik, Elazığ, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:49:52. #7.13#
SON DAKİKA: Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.