Son Dakika Haberleri: Oğlunu bıçaklayıp kaçan baba, pencereden girdiği evde polise yakalandı
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Oğlunu bıçaklayıp kaçan baba, pencereden girdiği evde polise yakalandı

56 dakika önce

BOLU'da, kavga ettiği oğlunu bıçakladıktan sonra kaçan baba, 2 saat sonra geri gelip pencereden girdiği evde polisi görünce aynı pencereden atlayarak, kaçmak istedi.

Oğlunu bıçaklayıp kaçan baba, pencereden girdiği evde polise yakalandı, System.String[]
BOLU'da, kavga ettiği oğlunu bıçakladıktan sonra kaçan baba, 2 saat sonra geri gelip pencereden girdiği evde polisi görünce aynı pencereden atlayarak, kaçmak istedi. Ayağında kırık oluşan baba, gözaltına alındı.
Dün gece yarısı, F.T. ile oğlu İ.T. arasında Çıkınlar Mahallesi Hüsmenler Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgaya mahalleli de karıştı. Kavga, polisin müdahalesi ile sonlandı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadığı için polis olay yerinden ayrıldı.
Ancak kısa süre sonra baba- oğul arasında yeniden kavga çıktı. Bu sırada baba, oğlunu bacağından bıçaklayarak, yaraladı. İ.T. gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan F.T., 2 saat sonra geri gelip, pencereden, 1'inci kattaki eve girdi. Ancak karşısında evde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerini gördü. Panikleyerek, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan F.T.'nin ayağında kırık oluştu. Hataneye kaldırılarak, ayağı alçıya alınan F.T., gözaltına alınıp, karakola götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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