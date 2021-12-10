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OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR - Son Dakika

OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR

10.12.2021 11:14
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR

ADANA'da 123 kişiyi mağdur edip 10 milyon TL'lik haksız kazanç elde eden 3 ayrı tefecilik şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

ADANA'da 123 kişiyi mağdur edip 10 milyon TL'lik haksız kazanç elde eden 3 ayrı tefecilik şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden Yaşar Ünlüişler'in, iş insanı S.K.'nin arasının bozuk olduğu öne sürülen oğlu M.K.'yi ağlarına düşürüp 400 bin TL borç verdiği, karşılığında da yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde gayrimenkul aldığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 123 kişiyi mağdur ederek 10 milyon TL'lik vurgun yapan 3 ayrı tefecilik şebekesini deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 7 Aralık'ta şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, şebeke üyelerinden Mehmet Emin Ömeroğlu'nun cezaevinde olduğu, adresinde bulunmayan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 723 bin 200 TL değerinde 42 senet, 4 çek, 2 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 45 bin TL, 9 uyuşturucu hap, 1 teleskobik cop, alacakların yazılı olduğu çok sayıda ajanda ve not kağıdı ele geçirildi.

İŞ İNSANININ OĞLUYLA ARKADAŞ OLMUŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden Yaşar Ünlüişler'in, iş insanı S.K.'nin oğlu M.K. ile arkadaş olup ağına düşürdüğü ve farklı tarihlerde şirket hesabına yaklaşık 400 bin TL gönderdiği ortaya çıktı. Babasıyla arasının kötü olduğu öne sürülen M.K.'nin borcunu ödeyemediği, Ünlüişler'in de parayı S.K.'den istediği belirlendi. Tehdit edildiği öne sürülen S.K.'nin de yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde gayrimenkulü Ünlüişler'e devrettiği saptandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 13'ü ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yaşar Ünlüişler'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR
OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR

Gayrimenkul, Türk Lirası, Kaçakçılık, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: OĞLUNU BORÇLANDIRIP, İŞ İNSANI BABASINDAN 2,5 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL ALMIŞLAR - Son Dakika
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