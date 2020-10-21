Oğlunu camiye alıştırmak için takla atan baba: Cami içinde çocuk sesinden zevk almamız gerek - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde oğlunu camiye alıştırmak için namaza durmadan önce takla atan Hasan Tongaz, "Dışarıda nasıl kuş seslerinden keyif alabiliyorsak, cami içinde çocuk sesinden zevk almamız gerek" dedi.

Akyazı Yunus Emre Camii'nde cemaatin namaz kıldığı sırada oğlu ile camiye giren Hasan Tongaz takla atarak cemaatle namaza durdu. Babasını gören 8 yaşındaki Talha ise cami içinde birkaç tur attıktan sonra babasının yaptığı hareketi tekrar ederek namaza durdu. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

?Yunus Emre Camii imamının bir sohbetinden çok etkilendiğini ifade eden Hasan Tongaz, "Hocam her perşembe güncel konulara değiniyor. Yine bu konulardan bir tanesi, çocukların camiye gelmesi ve cami hamuruyla yoğurulmasıydı. Bu sohbetten çok etkilendik. O an içimden gelen bir hareket oldu. Peygamber efendimiz çocuklara camiyi sevdirebilmek için torunları namaz kıldığı sırada sırtına çıkmalarına müdahalede bulunmuyor. Bunun sebebi bize çocukların ne kadar önemli olduğunu göstergesidir. Günümüzde en büyük sıkıntılarımızdan biri de çocukların camide olmayışı, olanlardan da rahatsız olunması. Dışarıda nasıl kuş seslerinden keyif alabiliyorsak, cami içinde çocuk sesinden zevk almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Camiye geldiğimde o çocukları gördüğümde ayrı bir heyecan verdi" dedi.Yunus Emre Camii İmamı Ramazan Bardi ise, "10 yıldır bu camide görev yapıyorum. Hasan arkadaşımız namaz kıldıktan sonra kamera kayıtlarına baktığımda gülmemize vesile oldu. Takla atarak namaz kılması, oğluna vesile olması bizi güldürdü. Daha sonra ben Hasan arkadaşıma neden böyle yaptığını sordum. Yapmış olduğunuz bir sohbetten çocukları ve gençleri camiye sokamazsak, ileride bunun daha zor olacağını, çocukları camide görünce etkilendiği ve keyif aldığı için yaptığını dile getirdi" diye konuştu.