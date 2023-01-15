Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu - Son Dakika
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Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu

15.01.2023 14:59

- Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu Bakırköy'de bir kişi oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu.

- Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu

İSTANBUL - Bakırköy'de bir kişi oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polise teslim oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Yeşilköy Havan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; Oğlunu darp eden 4 kişi ile Yeşiköy Çarşı'da buluşan M.Ç, konuşmak istedi. Şahısların bıçak çekmesi üzerine silahına sarılan M.Ç., peş peşe ateş etti. Olayda E.T. isimli şahıs bacağından yaralandı.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırının olduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Peş peşe atılan kurşunlar çevrede bulunan evlere de isabet ettiği görüldü. etti. Ambulans ekipleri bacağından yaralanan E.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası M.Ç, Yeşilköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu.

Kaynak: İHA
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Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu

Yeşilköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunu darp eden şahsı silahla vurdu - Son Dakika
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