Son Dakika Haberleri: Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi
Son Dakika Güncel Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi

Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi

6 saat önce

KARAMAN'da tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa T. (53), 2,52 promil alkollü çıktı.

Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi, System.String[]

KARAMAN'da tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa T. (53), 2,52 promil alkollü çıktı. Sorgusunda, "Alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım" diyen Mustafa T.'ye adliyeye getirildiği sırada kızı Dursun T., "Babam" diyerek, sarılıp ağladı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Mustafa T., eve alkollü halde geldi. Bu duruma oğlu Behçet T. tepki gösterdi. Baba-oğul arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mustafa T., oğlunu göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Behçet T. diğer aile üyelerinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Behçet T., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

'PİŞMANIM'

Gözaltına alınan Mustafa T. ise 2,52 promil alkollü çıktı. İfadesinde "Alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım" diyen Mustafa T. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa T.'nin adliyeye getirildiği sırada yanına gelen kızı Dursun T., "Babam" diyerek sarılıp, ağladı.  Mustafa T. de duygulandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
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