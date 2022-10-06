İzmir'de korkunç olay! Kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu göğsünden vurarak öldürdü

İzmir'de saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi ile uğraşan 66 yaşındaki baba Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu 41 yaşındaki Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öldürülen Kenan Sinan C.

OĞLUNU VURUP KAÇTI

Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Sinan C.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Öte yandan Yusuf C. olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. Yusuf C.'nin ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.