İzmir'de korkunç olay! Kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de korkunç olay! Kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu göğsünden vurarak öldürdü

06.10.2022 14:23

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Y.C., kahvaltı sofrasında kavga etmeye başladığı oğlu Kenan Sinan C.'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Oğlunu vurup kaçan baba, kısa bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı.

İzmir'de saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi ile uğraşan 66 yaşındaki baba Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu 41 yaşındaki Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurdu
Öldürülen Kenan Sinan C.

OĞLUNU VURUP KAÇTI

Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Sinan C.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Öte yandan Yusuf C. olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. Yusuf C.'nin ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurdu
Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurdu
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Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de korkunç olay! Kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika

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