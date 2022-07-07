Oğlunu kaybeden acılı anne, 17 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oğlunu kaybeden acılı anne, 17 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

07.07.2022 13:50
Oğlunu kaybeden acılı anne, 17 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

İzmir'de yolun karşısına geçerken alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Barış Polat Dörtköşe'den 17 gün sonra, annesi Sema Dörtköşe de hayata gözlerini yumdu. Annesini ve kardeşini kaybeden Sinan Dörtköşe, yaptığı açıklamada, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Evladının acısına dayanamadı" dedi.

İzmir'de Ege Özkaçar yönetimindeki otomobil, komşusunun elektrik arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Yaralanan Dörtköşe, çağırılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

GÖZTEPE TARAFTARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe taraftarı olduğu ve hiçbir maçını kaçırmadığı belirtilen Barış Polat Dörtköşe, 20 gün sonra, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi! Acılı anne aniden fenalaşıp hayatını kaybetti

TEHLİKELİ SÜRÜŞÜ KAYDEDİLDİ

Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sürücünün kaza anından kısa süre öncesine ait görüntüleri de ortaya çıktı. Sürücüyü, arkasından gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği öğrenildi. Sosyal medya için çekildiği belirtilen görüntülerde, Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

Kazada ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi! Acılı anne aniden fenalaşıp hayatını kaybetti

ANNESİ DE ÖLDÜ

Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra, 4 Temmuz'da da annesi Sema Dörtköşe hayatını kaybetti. Aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun yanında toprağa verildi. Barış Polat Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Kardeşimin ölümü sonrası çok üzgündü. Evladının acısına dayanamadı" dedi.

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Kaynak: DHA

İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

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