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Oğlunu kaybeden babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepki

38 dakika önce

ANTALYA'da bulaşıkçı olarak çalıştığı otelde ranzadan düştüğü iddia edilen Erdal Keleş (33), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlunu kaybeden babadan 'Ranzadan düştü' iddiasına tepki, System.String[]
ANTALYA'da bulaşıkçı olarak çalıştığı otelde ranzadan düştüğü iddia edilen Erdal Keleş (33), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baba Necati Keleş, oğlunun ranzadan düştüğüne inanmadığını belirterek, "Şikayetçiyim" dedi.
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Erdal Keleş, iki hafta önce, iddiaya göre, uyuduğu ranzanın alt katından düşünce fenalaştı. Otel çalışanlarının çağırdığı ambulansla özel hastaneye götürülen Keleş, yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Keleş, dün gece yaşamını yitirdi. Keleş'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsinin ardından Erdal Keleş'in cenazesi, babası Necati Keleş tarafından alındı. Oğlunun ranzadan düştüğüne inanmadığını söyleyen Necati Keleş, "Günlerdir hastane önünde 'oğlum iyi olacak mı' diye beklerken, cenazesi çıktı. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.
Erdal Keleş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:23 Kaynak: DHA
Alanya, Antalya, Güncel
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