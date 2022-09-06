Oğlunu kazada kaybeden annenin yürek yakan feryadı: "Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim" - Son Dakika
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Oğlunu kazada kaybeden annenin yürek yakan feryadı: "Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim"

06.09.2022 11:15

Oğlunu kazada kaybeden annenin yürek yakan feryadı: "Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim" Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oğlunu kazada kaybeden annenin yürek yakan feryadı: "Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim"

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen anne, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğitağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti. Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu kazada kaybeden annenin yürek yakan feryadı: 'Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunu kazada kaybeden annenin yürek yakan feryadı: "Morgda üşür, Cavit'imi eve götüreyim" - Son Dakika
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