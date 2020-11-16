Oğlunu korumak için kazayı üstlendi - Son Dakika

Oğlunu korumak için kazayı üstlendi
16.11.2020 15:16
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazası sonrası olay yerine gelen baba, ehliyeti olmayan oğlunu korumak için kazayı kendinin yaptığını söyledi.
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazası sonrası olay yerine gelen baba, ehliyeti olmayan oğlunu korumak için kazayı kendinin yaptığını söyledi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. A.C.A. idaresindeki otomobil ile M.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen N.D. isimli şahıs, polis ekiplerine otomobili kendisinin kullandığını ifade etti. Daha sonra baba N.D., polis ekiplerine panik ile ehliyetsiz oğlu M.D.'yi korumak için böyle bir şey söylediğini ve otomobili kendisinin kullanmadığını belirtti. Ayrıca yapılan kontroller sonucunda A.C.A. isimli şahsın ise alkollü olduğu ortaya çıktı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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