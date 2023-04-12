Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti

12.04.2023 18:39

Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybetmişti.

Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybetmişti. 6 kişinin yaralandığı yangında iddiaya göre, oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren ve ağır yaralanan anne de yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 6. katındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından girilen evde 3 yaşındaki Eylül C.'nin cansız bedenine ulaşılırken, anne Ş.C. ağır yaralı olarak ve 11 yaşındaki oğlu H.M.C. de yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralanan Ş.C. ve oğlu H.M.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırılırken, Eylül C.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında ağır yaralanan anne Ş.C. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne hayatını kaybetti - Son Dakika


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