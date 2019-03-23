Son Dakika Haberleri: Oğlunu Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Baba Suda Kayboldu

Oğlunu Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Baba Suda Kayboldu

3 dakika önce

Adana'da elektrikli bisikletten fırlayarak kanala düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan baba, akıntıya kapılarak kayboldu.

Oğlunu Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Baba Suda Kayboldu, System.String[]
Adana'da elektrikli bisikletten fırlayarak kanala düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan baba, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Musa Tabar (6) ile birlikte lahana toplamak için elektrikli bisikletle sulama kanalı kenarındaki tarlaya giden Ahmet Tabar'ın çamurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oğlu sulama kanalına düştü. Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan Ahmet Tabar, oğlunu sudan çıkarttı ancak kendisi akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Cankur ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri babasının sudan çıkarttığı çocuğu ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Oğlunu kurtaran ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ahmet Tabar'ı arama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Levent Mahallesi, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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