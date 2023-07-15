Bıçakla intihar girişiminde bulunan oğlunu kurtarmak istedi! İkisi birden hastanelik oldu - Son Dakika
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Bıçakla intihar girişiminde bulunan oğlunu kurtarmak istedi! İkisi birden hastanelik oldu

15.07.2023 10:46

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir genç bıçakla intihar girişiminde bulundu. Kendine zarar vermeye başlayan kişinin annesi duruma müdahale etmeye kalkınca o da yaralandı. Kadın ve ağır yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçakla intihara teşebbüs eden oğlunu kurtarmak isteyen anne de oğluyla beraber yaralandı.

BUNALIMA GİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Büyükyayla Sokak üzerinde meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen T.B., elindeki bıçak ile intihara kalkıştı. Kendine zarar veren ve kolunu kesen oğlunu gören anne anne S.B. de bıçağı almak istedi.

Bıçakla intihara kalkışan oğlunu kurtaracaktı! İkisi birden hastanelik oldu

AĞIR YARALANDI

Bu sırada çıkan kargaşada anne S.B. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.B. ve anne S.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçakla intihara kalkışan oğlunu kurtaracaktı! İkisi birden hastanelik oldu
Kaynak: İHA
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Selçuklu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla intihar girişiminde bulunan oğlunu kurtarmak istedi! İkisi birden hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçakla intihar girişiminde bulunan oğlunu kurtarmak istedi! İkisi birden hastanelik oldu - Son Dakika
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