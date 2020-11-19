Oğlunu oklava ile dövdü, baba şiddeti kamerada - Son Dakika

Oğlunu oklava ile dövdü, baba şiddeti kamerada

19.11.2020 07:52
Oğlunu oklava ile dövdü, baba şiddeti kamerada, System.String[]

ŞANLIURFA'da iki gün önce bir esnaf tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı.

ŞANLIURFA'da iki gün önce bir esnaf tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Bir kişi, evde yaramazlık yaptığı iddiası üzerine 11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü.

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonunda yaşandı. İddiaya göre, yaramazlık yaptığı için babası Z.K. tarafından oklavayla dövülen 11 yaşındaki H.K. korkudan balkona kaçtı. Elindeki oklavayla çocuğun peşinden balkona çıkan Z.K., oğlunu oklava ile dövmeye devam etti.

Olaya tanık olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen polis, baba Z.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Z.K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Küçük çocuğun sesini duyan mahalle sakinleri yaşanan şiddeti cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden giderek elindeki oklava ile çocuğu dövüyor. Küçük çocuk da annesinden yardım istiyor. Ancak, baba Z.K. oğluna yardım etmek isteyen anneye izin vermiyor. Acıyla feryat eden çocuk "Baba vurma" derken, Z.K. vurmaya devam ediyor.

Nazilli, Şiddet, Esnaf, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlunu oklava ile dövdü, baba şiddeti kamerada - Son Dakika


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