Oğlunu Okula Bırakırken Öldürülen Kadının Davası

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okula götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okula götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı.





Olaya şahit olan çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin dava dosyasına sunulduğu belirtildi. Çocuğun ifadesinde, yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Çatal olduğunu söylediği kaydedildi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersan Özmen ise olayın meydana geldiği yere yakın bir dükkanda çalıştığını, iş yerinde kahvaltı yaparken üç el silah sesi duyduğunu dile getirdi.



Ses gelen bölgeye gittiğinde maktulü yerde vurulmuş yatarken gördüğünü anlatan Özmen, "Sokaktan bir araba hızlı şekilde çıktı. Araçta sanığın bulunup bulunmadığını görmedim." dedi.



Söz verilen sanık ise yeni tanıkların dinlenmesini isteyerek tahliye talebinde bulundu.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Muratpaşa ilçesinde Ziynet T. (36), 8 yaşındaki oğlunu 5 Ekim 2018'de okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğramıştı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal (61) 4 gün sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Tutuklanan Çatal'ın, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilmişti.

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