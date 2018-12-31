Son Dakika Haberleri: Oğlunu Okula Bırakırken Öldürülen Kadının Katil Zanlısı Hakim Karşısında

Oğlunu Okula Bırakırken Öldürülen Kadının Katil Zanlısı Hakim Karşısında

1 saat önce

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okuluna götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Oğlunu Okula Bırakırken Öldürülen Kadının Katil Zanlısı Hakim Karşısında, System.String[]
Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okuluna götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı.

Söz verilen sanık, bir süre birlikte yaşadıkları Ziynet T'den başka erkeklerle görüştüğü için ayrılmayı kendisinin istediğini iddia etti.

Ziynet T'nin kendisini şikayet ederek evden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Çatal, "Toplamda kendisine 200 bin liraya yakın para verdim. Paraları geri isteyince bana borcu olmadığını söyledi. Olay günü yine paramı isteyince bana küfür etti ve öfkelenerek birkaç el ateş ettim." dedi.

Sanık, öldürme kastının olmadığını ve bir anlık öfkesine yenik düştüğünü öne sürdü.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, öldürülen kadının oğlunun da aralarında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Ziynet T. (36), 8 yaşındaki oğlunu 5 Ekim'de okula bırakmaya götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğramıştı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal (61) 4 gün sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Tutuklanan Çatal'ın, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:13 Kaynak: AA

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