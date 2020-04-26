Oğlunu öldürdü, cesedi yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Oğlunu öldürdü, cesedi yakmaya çalıştı

14 dakika önce

Denizli'de oğlunu başına çekiçle vurarak öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba, polis ekiplerine oğlunu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alındı.

Oğlunu öldürdü, cesedi yakmaya çalıştı, System.String[]

Denizli'de oğlunu başına çekiçle vurarak öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba, polis ekiplerine oğlunu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alındı.


Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında 2712/1. Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı. Apartmanın ikinci katında oturan ev sahibi Hasan Y., yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Apartman boşluğunda oluşan yoğun dumandan etkilenerek balkona çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için girdiği evde odada bir kişinin cesedini buldu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. Yangında ölen kişinin 47 yaşındaki Mustafa Kaplan olduğu tespit edildi.


Baba, oğlunu öldürdüğünü olay yerinde itiraf etti


Mustafa Kaplan'ın babası E.K. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Olay yerinde polis tarafından sözlü ifadesi alınan baba E.K. çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf eden baba E.K. gözaltına alınırken, Mustafa Kaplan'ın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:08 Kaynak: İHA

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