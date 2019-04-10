Son Dakika Haberleri: Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı

Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı

52 dakika önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu katıldığı televizyon programında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu katıldığı televizyon programında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulututlar köyünde yaklaşık 15 ay önce oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü katıldığı canlı yayında itiraf eden 60 yaşındaki Arif Karakollu, İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından Derinkuyu İlçe Jandarma ekipleri tarafından İstanbul'dan alınarak Derinkuyu ilçesine getirildi. Jandarmada ki ifadesinin ardından Derinkuyu adliyesine sevk edilen Arif Karakollu savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Arif Karakollu, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:20 Kaynak: İHA
Derinkuyu, Nevşehir, 3. Sayfa
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