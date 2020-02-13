Oğlunu öldürdüğünü itiraf eden babaya 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu öldürdüğünü itiraf eden babaya 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Oğlunu öldürdüğünü itiraf eden babaya 16 yıl 8 ay hapis cezası

6 saat önce

Nevşehir'de 2018'in Ocak ayında kaybolan oğlunu canlı yayında öldürdüğünü itiraf eden baba, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlunu öldürdüğünü itiraf eden babaya 16 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Nevşehir'de 2018'in Ocak ayında kaybolan oğlunu canlı yayında öldürdüğünü itiraf eden baba, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Nevşehir'de Ocak 2018 tarihinde kaybolan Engin Karakollu'yu (34) öldürdüğünü katıldığı bir TV programında itiraf ettikten sonra tutuklanan baba Arif Karakollu'nun karar duruşması, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim karşısına son kez çıkan Arif Karakollu, "Çok pişmanım, kendimi korumak zorunda kaldığım için oğlumu öldürdüm" dedi.


Mahkeme başkanı tarafından duruşmayı takip eden anne Şaziment Karakollu'ya eşinden şikayetçi olup olmadığı soruldu. Anne Şaziment Karakolllu, "Eşimden şikayetçi değilim, ceza almasını istemiyorum" dedi.


Mahkeme heyeti karar vermek için 5 dakika duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, suçunu gerek katıldığı TV programında itiraf etmesi, gerekse mahkemede itiraf etmesi ve mahkemedeki iyi halden dolayı cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.


Nevşehir Adalet Sarayı'nda duruşma sonrasında açıklamada bulunan Şaziment Karakollu, "Ne söyleyebilirim ki eşimin ceza almasını istemezdim. Zaten vicdanı ile hesaplaşıyor. İyice zayıflamış. Ölmüş gibi duruyor. Müge Anlı olmasaydı ne olduğunu bulamazdık. Kendisine çok teşekkür ederim. Çalışmaya gitti diyordu. Başka bir şey demiyordu. Eşim oğlumuzu öldürdüğü için pişman. Çünkü bir tane tokat bile vurmadan büyüttü. Onu o dereceye getirmiş demek ki. Tek suçu beni bırakıp köye gitmek oldu. Kimse evladına kıymak istemez. Demek ki o kadar dolmuş. O da bir baba. Eşimin tabii ki cezaevinden çıkmasını isterim. Keşke bu kadar ceza vermeseydi cezaevinden çıksaydı. Çünkü oğlumuz bize çok eziyet etmişti" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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