Son Dakika Haberleri: Oğlunu öldüren baba tutuklandı
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Oğlunu öldüren baba tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak öldüren baba Orhan T. (72), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Oğlunu öldüren baba tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak öldüren baba Orhan T. (72), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Orhan T. ile oğlu İsa T. arasında, ahırdaki hayvanların bakımını yaptıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan T., ahırdaki av tüfeğini alıp, oğlu İsa T.'ye ateş etti. İsa T. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, İsa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Orhan T., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Jandarma, Koçarlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:58 Kaynak: DHA
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